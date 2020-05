In Sachsen haben nach der Lockerung der Corona-Verordnung am Montag weitere Geschäfte und Einkaufszentren wieder geöffnet. Vor dem Möbelhaus Ikea in Dresden bildete sich vor der Öffnung eine lange Schlange vor dem Geschäft, die sich aber nach der Öffnung auflöste. Bis zu 520 Menschen dürfen in der Filiale gleichzeitig in das Geschäft. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt. An Beratungsständen und Kassen würden Plexiglas-Scheiben installiert. Kundenrestaurant und Spielbereiche blieben geschlossen. Auch in Chemnitz öffnete die Filiale des schwedischen Möbelhauses.