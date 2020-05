Stadtbibliothek

Ab Montag öffnet die Stadtbibliothek in Annaberg-Buchholz wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten. Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist bei einem Besuch verpflichtend. Zunächst ist nur die Leihe und Rückgabe von Büchern und anderen Medien freigegeben. Ein Aufenthalt in Leseecken oder an PC-Plätzen ist vorerst nicht möglich.



Tiergehege am Pöhlberg

Auch das Tiergehege am Pöhlberg st ab Montag wieder für Besucher geöffnet. Wie in den übrigen Einrichtungen gelten auch für das Tiergehege hygienische Regeln, insbesondere das Abstandsgebot zu haushaltsfremden Personen von mindestens 1,5 Metern. Die Streichelgehege bleiben vorerst geschlossen.



Sportstätten

In Annaberg-Buchholz sind ab Montag alle öffentlichen Sportplätze, der Kleinsportplatz am Kunzeplatz, die Skateranlage an der Silberlandhalle sowie die Dirt-Bike-Anlage am Pöhlberg wieder geöffnet. Dabei müssen Hygiene und Mindestabstände unbedingt beachtet werden. Training muss ohne körperlichen Kontakt zu anderen durchgeführt werden. Umkleidekabinen und Duschräume bleiben zu .



Städtische Spielplätze

Auch auf den wieder freigegebenen Spielplätzen gilt das Abstands- und Hygienegebot. Der Aufenthalt und das Spiel der Kinder soll während des Spielplatzbesuchs durch Erziehungsberechtigte in eigener Verantwortung entsprechend kontrolliert werden.