Voraussetzung für eine Öffnung ist, dass der Wochen-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Freistaat Sachsen und im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt an fünf Tagen in Folge unterschritten wird und der jeweilige Landkreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt eine Öffnung in einer Allgemeinverfügung erlaubt hat. Im Landkreis Nordsachsen, im Vogtlandkreis und im Erzgebirgskreis sind aufgrund der zu hohen Inzidenz aktuell keine Öffnungen erlaubt. Auch im Landkreis Zwickau drohen ab Dienstag Verschärfungen.