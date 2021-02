Die Wissenschaftler in der Runde pflichteten Kretschmer bei. Zugeschaltet war auch Prof. Christoph Lübbert vom Klinikum Sankt Georg in Leipzig. Der Infektiologe verwies auf die große Gefahr durch Virus-Mutationen. Die Impfstoffe wirken nicht mehr so gut und es gebe auch keine wirklich guten Medikamente, sagte Lübbert. Er warnte vor dem extremen Ausbreitungspotenzial der Mutationen. So sei eine junge Frau, Anfang 20, in die Notaufnahme gekommen, weil sie eine Durchblutungsstörung am Auge hatte, sich aber eigentlich gut fühlte.