19.06.2020 | 13:09 Uhr Ist der Onlinehandel der große Gewinner der Corona-Krise?

Hauptinhalt

Viele sehen den Onlinehandel als großen Gewinner in der Coronakrise. Im Jahr 2019 betrug der Umsatzanteil des Onlinehandels in Deutschland etwa elf Prozent des Gesamtumsatzes des Einzelhandels. Doch wie hat er sich in Sachsen in der Krise entwickelt und welche Chancen ergeben sich daraus für die Zukunft?