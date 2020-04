Erster Osterstau an der Stadtbrücke Görlitz am vergangenen Sonnabend. Autofahrer mussten wegen der Kontrollen teils zehn Stunden an der Grenze ausharren.



Noch ist unklar, wie sich die kommenden Tage beim Reiseverkehr Richtung Polen entwickeln werden. Für die Menschen im Nachbarland ist Ostern das wichtigste religiöse Ereignis im Jahr. Viele Polen fahren deshalb aus Deutschland und Österreich in ihre Heimat. In den vergangenen Jahren hatte es vor allem am Gründonnerstag und Karfreitag kilometerlange Staus gegeben. Werden die strengen Pandemiemaßnahmen in ihrem Heimatland viele Polen von der Reise abhalten? Bildrechte: Danilo Dittrich