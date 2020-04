Und übrigens ... Ganz viele User schreiben uns in ihren Mails mit Fragen zu Besuchen, dass sie weder krank sind, noch zur Risikogruppe gehören.



Aber: Viele Erkrankte haben keinerlei Symptome, d.h. sie wissen gar nicht, dass sie krank sind und können so unbemerkt andere anstecken!



Und: Sie gehören vielleicht nicht zur Risikogruppe, aber ihre Kontaktperson vielleicht oder die Kontaktperson ihrer Kontaktperson ...



Schließlich: Gehören nicht nur Senioren zur Risikogruppe, ab 50 Jahren zählt man schon dazu. Oder man hat Vorerkrankungen. Und auch das sieht man nicht jedem gleich an der Nasenspitze an.



Letztlich: Nehmen auch immer mehr Erkrankungen schwere Verläufe, auch wenn die Personen nicht zur Risikogruppe gehören.