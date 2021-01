Die Schulen bleiben weiter geschlossen, Kontakte müssen noch mehr beschränkt werden: Um die Pandemie einzudämmen, sind die Regeln im harten Lockdown noch einmal verschräft worden. Bildrechte: dpa

Die Fortsetzung des harten Corona-Lockdowns mit weiteren Einschränkungen im täglichen Leben wird unter Sachsens Landtagsparteien kontrovers diskutiert. Während Vertreter der Koalition aus CDU, Grünen und SPD sowie der Linken am Mittwoch Verständnis für die Weiterführung der Schutzmaßnahmen äußerten, übte die AfD scharfe Kritik. Am Donnerstag steht eine Debatte im Landtag dazu an. Der harte Lockdown sei "der große Holzhammer" und keine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Infektionsgeschehen und den Risikogruppen, sagte AfD-Fraktionschef Jörg Urban. Vielmehr treffe er die gesamte Gesellschaft, schwäche die Wirtschaft und nehme vielen Schülern Lernzeit. Die Verlängerung sei "das Ergebnis einer Serie von Fehlern der Staatsregierung". Die AfD hatte wiederholt eine Aufhebung der Beschränkungen verlangt.

Linksfraktionschef Rico Gebhardt räumte ein, dass seine Partei mit Blick auf die getroffenen Maßnahmen "nah an der Regierung" sei. Allerdings bemängelte Gebhardt die Kommunikation. Auch beim Thema Impfen habe sich das Kabinett "nicht mit Ruhm bekleckert". Es gebe Unsicherheiten in der Bevölkerung. Es sei zu erwarten gewesen, dass die Maßnahmen verlängert werden; für Sachsen komme nicht viel Neues hinzu. Gebhardt äußerte Zweifel, ob der Lockdown wirklich am 31. Januar endet. Linksfraktionschef Rico Gebhardt: Beim Thema Impfen hat sich das Kabinett "nicht mit Ruhm bekleckert".

Sören Voigt, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, erhofft sich von der Corona-Debatte im Landtag von Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) Aufklärung zur Impfstrategie und Arbeitsweise der Impfzentren. Sachsen sah sich zuletzt dem Vorwurf ausgesetzt, zu wenig zu impfen. Köpping hatte am Dienstagabend nach der Kabinettssitzung versichert, die Zahl der Impfungen zu erhöhen, wenn der Freistaat neue Impfdosen bekomme. Zugleich bat sie um Geduld. Sachsen könne sich nicht selbst Impfstoff beschaffen. Es sei eine unschöne Situation, dass dieser nicht ausreichend vorhanden sei. Man habe aber von Anfang an um Geduld gebeten.

Ich glaube, die Impfdosen, die uns zur Verfügung stehen, einzuteilen, schadet nicht. Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, muss man mehr mobile Impfteams einsetzen, vor allem in den Landkreisen mit einer großer Fläche. Das ist logistisch eine große Herausforderung. Ich glaube, da liegt noch ein gutes Stück Arbeit vor uns. Franziska Schubert. Grünen-Fraktionschefin

Die sächsischen Grünen halten angesichts hoher Corona-Infektionszahlen drastische Einschnitte im öffentlichen Leben weiterhin für erforderlich. "Um Leben und Gesundheit vieler Menschen zu schützen, muss die rasante Ausbreitung des Virus gestoppt werden", betonte Landesvorstandssprecherin Christin Furtenbacher. Die Verlängerung des Lockdowns sei auch ein deutlicher Appell an alle Sächsinnen und Sachsen: "Nur wenn wir uns alle an die Vorschriften halten, diese mittragen, unsere Kontakte wirklich spürbar einschränken, können wir diese Pandemie endlich in den Griff bekommen und in eine Art Alltag zurückkehren."

Wir müssen es schaffen, die Infektionszahlen auf ein Niveau zu senken, bei dem die Nachverfolgung der Infektionswege wieder möglich wird. Dann erst können wir über mögliche Lockerungen sprechen. Maßnahmen müssen mit Augenmaß und Bedacht gewählt werden. Die Leitplanken dabei sind unsere rechtsstaatlichen Prinzipien. Christin Furtenbacher Landesvorstandssprecherin Bündnis90/Die Grünen

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) forderte Sonderurlaub für die Kinderbetreuung. "Bauarbeiter und Reinigungskräfte können weder Homeoffice machen, noch sich zuhause um die Kinder kümmern. Die Politik darf die Beschäftigten beim Thema Kinderbetreuung jetzt nicht im Regen stehen lassen“, sagt IG BAU-Chef Robert Feiger. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus. Es könne nicht sein, dass Arbeitgeber bereits im Januar verlangten, den Jahresurlaub für die Kinderbetreuung aufzubrauchen.

Nötig ist ein Anspruch auf bezahlten Sonderurlaub. Gerade in Branchen, in denen niedrige Löhne gezahlt werden, können Beschäftigte keine großen finanziellen Einbußen verkraften“, erklärte Feiger mit Blick auf die bisherige Regelung zum Verdienstausfall von bis zu 67 Prozent des Nettogehalts. Robert Feiger Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)

Wenn Schulen und Kitas noch viele Wochen geschlossen blieben, greife auch die von Bund und Ländern jüngst beschlossene Verdopplung der Kinderkrankentage zu kurz. "Wer trotz Krise Wohnungen baut oder Krankenhäuser reinigt, sollte sich nicht zusätzlich um das Wohl der Kinder sorgen müssen", sagte der Gewerkschafter.

Doch nicht nur in der Politik werden die verschärften Regeln mit den Schulschließungen und der Verschiebung der Winterferien kontrovers diskutiert. Kritik kommt auch von Sachsens Philologenverband. Der warnt vor weiteren Belastungen für Schülerinnen, Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer. Lernen und Lehren von zu Hause und im Wechselmodell sei harte Arbeit, betonte Verbandschef Thomas Langer am Mittwoch in einer Mitteilung. "Dafür braucht es professionelle Bedingungen und Verschnaufpausen. Beides ist mit dem derzeitigen Stand bei Lernsax und der Kürzung der Winterferien nicht ausreichend gegeben."

Der Philologenverband Der Philologenverband ist ein Berufsverband von Gymnasiallehrern.

Wechselmodelle zwischen Unterricht in der Schule und zu Hause müssten praktikabel sein, die digitale Ausstattung und Belastbarkeit von Schülern berücksichtigen und dürften nicht zu Lasten der Gesundheit der Lehrer "durchgepeitscht" werden, mahnte Langer. "Ich erwarte, dass das Sächsische Kultusministerium Unterricht an den Schulen erst dann anordnet, wenn die Infektionszahlen in Sachsen dies auch zulassen." Zudem forderte er klare Regelungen zu Lehrplaninhalten und der Durchführung der Abiturprüfungen. "Vollwertigkeit und bundesweite Vergleichbarkeit des Abiturs auf hohem Niveau müssen auch dieses Jahr gewährleistet werden."

Der Landesschülerrat (LSR) begrüßt die Sonderregeln für die Abschlussklassen. "Jene Schülerinnen und Schüler, die Prüfungen schreiben, brauchen die bestmögliche Vorbereitung. In vielen Fällen geht das nicht ohne Präsenzunterricht. Deswegen ist es richtig, direkt ab 18. Januar Präsenzformate unter Beachtung der Infektionsschutzmaßnahmen in den sonst noch leeren Schulen stattfinden zu lassen. Dass es ein Testkonzept geben wird, gibt weitere Sicherheit - auch wenn wir uns im Nachhinein die Frage stellen, warum so etwas im Dezember noch nicht möglich war“, sagte LSR-Vorsitzende Joanna Kesicka. Grundsätzlich sei die Entscheidung für den längeren Distanzunterricht "akzeptabel".

Präsenzunterricht lässt sich nicht durch Online-Lernen ersetzen. Die Öffnung der Schulen, auch für ein Wechselmodell, setzen aber voraus, dass die Infektionszahlen in Sachsen sinken. Das ist aktuell aber nicht der Fall, sie bewegen sich noch immer auf dem Niveau von Ende November. Vor diesem Hintergrund sind die um zwei Wochen verlängerten Schulschließungen nachvollziehbar. Joanna Kesicka Vorsitzende des Sächsischen Landesschülerrats

Damit ab Mitte Februar Wechselunterricht möglich werde, müsse die sächsische Regierung endlich die Infektionszahlen senken. "Die Ankündigung des Wechselmodells ist auch eine Selbstverpflichtung: Die Staatsregierung muss die Corona-Lage endlich in den Griff bekommen", sagte Kesicka. Zudem müsse die Schulaufsicht sicherstellen, dass alle Schulen Konzepte und Planungen bis Anfang Februar erarbeitet haben. Dass die Versprechen nicht immer gehalten wurden, hätten die Schülerinnen und Schüler bereits Anfang des Jahres erfahren müssen. Erneut sei "Lernsax" von Störungen und Ausfällen betroffen. Für den Online- und Wechselunterricht werde die Plattform dringend gebraucht. Hier müsste dringend Abhilfe geschaffen werden.“

Der Handwerkstag hat der Landesregierung mit Blick auf einige Corona-Entscheidungen ein "Entscheidungswirrwarr" und "zu wenig Professionalität" vorgeworfen. "Man denke hier etwa an das organisatorische Hickhack rund um Impfzentren, an das noch immer ungeklärte Prozedere bei der Corona-Testpflicht für Berufspendler aus Polen und Tschechien oder an die ungebremste Pannenserie bei der Online-Plattform Lernsax", monierte Präsident Roland Ermer. Auch die Pläne zu Änderungen bei den Winterferien kritisierte er am Mittwoch scharf. "Diese setzen erneut Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter Druck, da betriebliche Kapazitäten jetzt völlig neu geplant werden müssen." Ermer mahnte einen strategischen Fahrplan an, wie das wirtschaftliche und öffentliche Leben langfristig normalisiert werden solle.