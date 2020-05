Die Grenzübergänge in Schmilka, Sebnitz und Klingenthal sind ab heute wieder geöffnet. In der Zeit von 5 bis 23 Uhr dürfen ausschließlich Berufspendler in beide Richtungen die Grenzen passieren. Darüber informierte die Bundespolizei Pirna. Pendler aus Tschechien müssten zudem alle 30 Tage einen gültigen Corona-Test vorweisen. Dieser dürfe nicht älter als vier Tage sein. Geschäftsreisende aus Deutschland können zudem drei Tage ohne Quarantänepflicht nach Tschechien kommen. Auch sie müssen einen aktuellen Corona-Test nachweisen.