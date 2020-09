Für bestimmte Grenzpendler zwischen Prag und Sachsen gibt es ab Sonnabend Erleichterungen. Wie das sächsische Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, müssen sich diese Personengruppen bei der Einreise nach Sachsen nicht wie gesetzlich vorgeschrieben in Quarantäne begeben oder testen lassen. Eine Meldung an das Gesundheitsamt sei auch nicht erforderlich.



Am Mittwoch hatte die Bundesregierung Prag zum Risikogebiet erklärt. Seitdem müssen Menschen, die von Prag nach Sachsen einreisen in häusliche Quarantäne, sich testen lassen und sich beim Gesundheitsamt melden.