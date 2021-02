Wie geht es nach dem 14. Februar in Sachsen weiter, wann öffnen wieder Schulen, Kitas und Geschäfte? Wann wird die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben? Diese Fragen kann die Sächsische Regierung bis heute noch nicht beantworten. Immerhin erwägt Sachsen erste Corona-Lockerungen im aktuellen Lockdown ab dem 15. Februar. Vize-Regierungschef Martin Dulig und Gesundheitsministerin Petra Köpping sagten nach der Kabinettskonferenz in Dresden, die schrittweise Öffnung von Schulen und Kitas stehe genauso auf der Tagesordnung wie Einkaufen nach dem Prinzip "Click and Collect" oder die Öffnung von Friseurläden.

Voraussetzung für Lockerung: Inzidenz unter 100

Die Nachverfolgbarkeit von Infektionen sei das entscheidende Kriterium. Für Lockerungen müsse der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, bei unter 100 liegen - mit "einer sicheren Perspektive nach unten". Köpping brachte auch eine Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre ins Gespräch. In jedem Fall wolle die Regierung die Expertise von Wissenschaftlern einholen.

Perspektivplan soll nächste Woche kommen

Derzeit arbeite die Regierung an einem konkreten Perspektivplan, ähnlich wie ihn Schleswig-Holstein und Niedersachsen vorgelegt hatten. Der Plan soll in der nächsten Woche nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 10. Februar vorgelegt werden. Neben den Ergebnissen der Bund-Länder-Beratungen seien zudem die Verbreitung der Corona-Mutationen, die Situation in Nachbarländern und die Lage in den Gesundheitsämtern wichtige Faktoren.