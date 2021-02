Ein Beispiel für eine erfolgreiche Petition, die sich allerdings direkt an das Kultusministerium richtete: Im vergangenen Jahr hatten Sachsens Schüler Kritik am Mathe-Abitur geübt und in einer Petition gefordert, dass der Schweregrad "den Umständen angepasst wird". Letztlich wurden die Abiturnoten in dem Fach um einen Punkt angehoben.