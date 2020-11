Die rund 70.000 Beschäftigten im Pflegebereich in Sachsen können noch in diesem Jahr mit einer Bonuszahlung in Höhe von 500 Euro vom Freistaat rechnen. Wie das Sozialministerium mitteilte, wurde die dazu erforderliche Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Gesundheitsministerin Petra Köpping sagte, ohne das unermüdliche Engagement der Beschäftigten in stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten sei die Corona-Pandemie nicht zu bewältigen.