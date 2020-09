Die Auszahlung des sächsischen Pflegebonus erfolgt frühestens im Dezember. Aus verfahrenstechnischen Gründen konnte der Landesanteil bislang nicht ausgezahlt werden, erklärte das Sozialministerium auf Anfrage von MDR Sachsen. Im Juni hatte das sächsische Kabinett beschlossen, Pflegekräften im Freistaat einen einmaligen Bonus in Höhe von 500 Euro zu zahlen und damit den 1.000-Euro-Bonus des Bundes aufzustocken. Mit der Prämie soll der besondere Einsatz der Beschäftigten in den Pflegeberufen in Zeiten der Corona-Pandemie gewürdigt werden.