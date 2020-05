Sachsens Sozialministerin Petra Köpping hat an die Alten- und Pflegeheime appelliert, Besuche von Angehörigen zu ermöglichen. In einem Brief an alle Heimleitungen und Träger weist die Ministerin auf die Ausnahmen vom Besuchsverbot hin, wie Köpping MDR SACHSEN sagte. So könnten seit dem 15. Mai Angehörige Bewohner eines Pflegeheims besuchen. Dies gelte allerdings nur für Einrichtungen, die nicht unter Quarantäne stehen, betonte Köpping.