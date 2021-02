Die Polizei ermittelt nach einer aufgeflogenen Faschingsfeier bei Marienberg im Erzgebirge. Wie Marcus Gerschler von der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, hatten am Sonntagnachmittag etwa hundert Wintersportler an einem Rodelhang im Marienberger Ortsteil Satzung Skifasching gefeiert. Als die herbeigerufene Polizei vor Ort ankam, standen Dutzende teils kostümierte Menschen dicht an dicht am Hang, rodelten und fuhren Ski. Dabei trugen einige weder einen Mundnasenschutz noch hielten sie genügend Abstand, um eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus zu vermeiden. Beim Anblick der Polizisten flüchteten die Karnevalisten.