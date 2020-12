Die Polizei hat am Wochenende einige Partys aufgelöst, weil gegen die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen verstoßen wurde. So wurde in der Nacht zum Sonnabend in Marienberg im Erzgebirge die Polizei wegen Ruhestörung angerufen. Die Polizisten beendeten daraufhin in einer Wohnung eine Party mit mehreren Leuten aus verschiedenen Hausständen.

Anzeigen aufgenommen

Im Chemnitzer Ortsteil Kappel kam nach Beschwerden wegen Lärms die Polizei am späten Samstagabend zu einer Partyrunde in eine Wohnung. Es feierten vier Mieter mit vier weiteren Personen aus verschiedenen Hausständen. Auch hier mussten die Gäste gehen. Im erzgebirgischen Bärenstein machten am Samstagnachmittag sechs Leute zwischen 21 und 31 Jahren aus mehr als zwei Hausständen eine Wohnungsparty, die von der Polizei beendet wurde.