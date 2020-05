In vielen sächsischen Orten haben am Montag erneut mehrere hundert Menschen gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. In Annaberg-Buchholz kamen laut Polizei etwa 400 Menschen zu einer angemeldeten Versammlung auf den Markt. Nach deren Ende liefen viele von ihnen durch die Stadt. Weitere sogenannte Spaziergänge gab es unter anderem in Dresden, Freiberg, Zschopau, Olbernhau, Marienberg und Stollberg. An ihnen beteiligten sich jeweils zwischen 80 und 150 Menschen. Beobachtern zufolge wurden fast überall die Abstandsregeln missachtet und keine Schutzmasken getragen.