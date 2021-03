Die Thüringer Polizei prüft ein Gruppenfoto vor dem Erfurter Dom, auf dem mehrere sächsische Polizisten mutmaßlich ohne ausreichend Abstand und ohne Masken zu sehen sind. Ein Polizeisprecher sagte, es werde noch nach dem Originalfoto gesucht, man wolle ganz sicher gehen. Die Polizei Sachsen bestätigte, dass auf dem Bild sächsische Bereitschaftspolizisten abgebildet sind. Es soll am Sonnabend in Erfurt entstanden sein, als Hunderte Polizisten aus mehreren Bundesländern den Domplatz abriegelten, weil eine illegale Demonstration von Gegnern der Corona-Politik befürchtet wurde. Der Einsatz mit massiver Polizeipräsenz verlief ruhig.

Der Chef der Bereitschaftspolizei in Sachsen, Dirk Lichtenberger, erklärte, dass die Corona-Einschränkungen "in gleichem Umfang" auch für Polizeibeamte gelten würden. Er erwarte, dass sich die Beamten und Beamtinnen in angespannten Zeiten wie jetzt mehr denn je ihrer Vorbildfunktion bewusst seien.