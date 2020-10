Die Pandemie einfach laufen zu lassen, sei keine Option, so Kretschmer. Dazu brauche es auch die Akzeptanz der Maßnahmen in der Bevölkerung und die Eigenverantwortung der Bürger. "Doch machen wir uns nichts vor. Das Ziel des Termins morgen sind Einschränkungen", so Kretschmer. Nach den bundesweiten Corona-Beratungen am Mittwoch will der Freistaat Sachsen eine neue Rechtsverordnung erlassen. Darin sollen sachsenweit einheitlich Kontaktbeschränkungen geregelt werden.