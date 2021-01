Buchungsplattform DRK sieht keine Pannen bei Onlinevergabe der Impftermine

In Sachsen hat es auch am zweiten Tag in Folge Probleme bei der Vergabe von Impfterminen über das Buchungsportal gegeben. Wie ein Test von MDR SACHSEN ergab, war die Internetseite nur schwer zu erreichen, der Server schien aufgrund der hohen Nachfrage überlastet. Dem widerspricht aber das Deutsche Rote Kreuz. Das Onlineportal sei am ersten Tag der Freischaltung nicht kollabiert. Absichtlich sei die Geschwindigkeit des Servers gedrosselt worden, um das System zu schützen.