Mitarbeiter von Reisebüros und Tourismusbetrieben demonstrieren am Mittwoch in Dresden. In einem Buskonvoi zogen sie am Vormittag hupend zum Landtag, um dort ihre Forderungen nach wirtschaftlicher Hilfe zu übergeben. Versammlungsleiter Rainer Maertens sagte MDR SACHSEN, vor dem Sommer oder Herbst werde die Tourismusbranche wahrscheinlich keine Einnahmen haben. Nötig seien deshalb unternehmensbezogene Soforthilfen. Zudem brauche die Branche eine klare Perspektive.