Auf dem Marktplatz in Görlitz protestierten Menschen gegen die Corona-Bestimmungen in Sachsen. Bildrechte: MDR/Danilo Dittrich

Es sind ernsthaft besorgte Leute, denen es um die Grundrechte geht, andere haben wirtschaftliche Sorgen oder ein diffuses Unbehagen in der jetzigen Krise. Im Grunde findet man einen breiten Schnitt der Bevölkerung wieder - wenngleich es nicht die Mehrheit der Bevölkerung ist. Rund drei Viertel der Deutschen stimmen den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu und verhalten sich solidarisch. Erfahrungsgemäß gehen zu Demos von Protestbewegungen privilegiertere Schichten. Es sind meistens nicht diejenigen, die am negativsten von Entwicklungen betroffen sind.

Wir müssen die Entwicklung abwarten. Ich würde vorerst von Vereinnahmungsversuchen sprechen. Entscheidend ist, wer sich an die Proteste heran hängt und welche regionalen Strukturen schon vorhanden sind, die zuerst zur Stelle sind. Bei den Protesten bieten sich verschiedene ideologische Anknüpfungspunkte an für rechte Vereinnahmungen zum Beispiel die pauschale Kritik am Regierungshandeln und gegen 'die da oben' oder verschiedene Verschwörungstherorien, wonach das Virus nur im Umlauf sei, um die Menschen zu unterdrücken. Auch anarchistische Gruppen, die gegen 'den Staat' sind, können die Möglichkeiten nutzen.

Lange war das ein reines Internetphänomen, das drei Personen begründet haben. Jetzt bekommen die Akteure Aufmerksamkeit auf Podien bei Demos und in den Medien. Der Protest wird gerade vom Internet aus auf die Straße getragen. Man kann noch nicht wirklich von einer Partei sprechen. Wenn ich mir deren Grundsätze ansehe, beinhalten die ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Einerseits wollen sie, dass alle mitsprechen und sich per Schwarmintelligenz einbringen. Ein radikaler demokratischer Ansatz. Das erinnert sehr an die Anfänge der Piraten. Erinnert sich heute noch jemand an die Piraten-Partei?



Für 'Widerstand2020' ist die Moral wichtiger als Politik. Sie wollen etablierte Parteien, Akteure und Institutionen aushebeln, weil sie mit Eliten besetzt seien, die weit weg von der Bevölkerung agierten. Grundsätzlich sollte man jedoch vorsichtig sein, wenn jemand Moral höher stellt als gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Denn wer entscheidet dann, was gut oder böse ist? Wie ist dann Kompromiss möglich, wenn sich das vermeintlich Gute durchsetzen muss. Hier sehe ich durchaus Anknüpfungspunkte für klassischen rechten Populismus. Es muss aber nicht zwangsläufig in diese Richtung gehen.