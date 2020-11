Viele andere Karnevalsclubs in Sachsen haben mit dem Rapunzeltrick den Corona-Beschränkungen ebenfalls ein Schnippchen geschlagen. So auch die Narren in Hainichen.

Wir wollten uns das natürlich nicht nehmen lassen, uns den Schlüssel zu holen. Der Bürgermeister ist natürlich bereit, das zu tun und er hat es auch getan, vom Fenster aus den Schlüssel herunter gelassen und wir haben damit die Saison eröffnet, die unter dem Motto '40 Jahre HKK, wir bleiben immer jung' vonstatten geht. Deswegen machen wir ein paar Kleinigkeiten jetzt hier, um nochmal drauf aufmerksam zu machen, dass wir noch da sind - und so wie Gott will im Februar eventuell eine Veranstaltung. Wenn das nichts wird, dann holen wir im Sommer natürlich das Ganze nach, mit einem Sommerfasching.

In Pegau wird dieses Jahr der Schlüssel ebenfalls in bester Rapunzelmanier per Seil an die Närrinnen und Narren übergeben.