Stephan Mühlig war 30 Jahre lang starker Raucher: Jeden Tag rauchte er mindestens eine Schachtel Zigaretten. Heute warnt der Suchtforscher der TU Chemnitz besonders vehement: "Man ist als Raucher zwar keinem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Aber wenn man an Corona erkrankt, macht es einen Unterschied, ob man raucht", sagte er der Deutschen Presseagentur. Er selbst habe seit 15 Jahren keine Zigarette mehr angerührt. Mittlerweile leitet er neben seiner Professur für Klinische Psychologie und Psychotherapie seit 2008 die Raucherambulanz in Chemnitz.

Doch statt eines sinkenden Tabakkonsum zeigt sich laut "Handelsblatt" gerade ein anderer Trend: In einem Bericht heißt es, dass gerade jetzt der Absatz von Tabak in Deutschland steige. Angestellte von Tabakunternehmen müssten in den Werken sogar Extraschichten einlegen. Als Hauptgrund dafür sieht das Blatt die geschlossenen Grenzen. Bisher seien viele Zigaretten in Nachbarländern versteuert und dann privat nach Deutschland gebracht worden. Das sei momentan nicht möglich.