15.05.2020 | 10:34 Uhr Corona-Verordnung in Sachsen: Was ist aktuell erlaubt und geöffnet

Hauptinhalt

Im Zuge der Corona-Krise wird die Situation in Sachsen regelmäßig neu bewertet und es gelten immer wieder neue Regeln. MDR SACHSEN fasst zusammen, was derzeit gilt - mit wem Sie sich treffen dürfen, wo Sie einkaufen dürfen und was sonst noch erlaubt ist.