Wegen der hohen Corona-Infektionsraten werden die Kontaktregeln in Sachsen verschärft. In weiten Teilen des Landes dürfen die Menschen vom 1. Dezember an Haus und Wohnung nur noch mit triftigem Grund verlassen. Wie das Landratsamt Nordsachsen in Torgau mitteilte, haben sich die Landräte aller zehn Landkreise darauf verständigt, die strengeren Regeln der neuen sächsischen Verordnung zu übernehmen, die bei Überschreiten des Schwellenwertes von 200 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen gelten sollen.

Bildrechte: CDU-Landesverband Sachsen Das Virus kennt keine Kreisgrenzen. Die Regionen sind eng miteinander verflochten. Um die Zahlen wieder nach unten zu bekommen, brauchen wir keine Kleinstaaterei, sondern geschlossenes Handeln. Kai Emanuel Landrat im Landkreis Nordsachsen

Der Landkreis Meißen hat in seiner neuen Allgemeinverfügung ebenfalls die strengeren Regeln übernommen, obwohl dort noch nicht an fünf aufeinanderfolgenden Tagen der Wert von 200 überschritten wurde, wie das Landratsamt mitteilte. Gründe dafür seien die Inzidenzwerte in den umliegenden Landkreisen und der Kreisfreien Stadt Dresden, aus denen etwa Pendler in den Landkreis kämen. Auch die bereits absehbare Entwicklung der Fallzahlen im Landkreis Meißen selbst spiele dabei eine Rolle.

Wocheninzidenz in Sachsen am höchsten