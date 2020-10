Interview Ein halbes Jahr hinter der Maske: Was macht das mit uns?

Hauptinhalt

Seit einem reichlichen halben Jahr bestimmen die Corona-Regeln unser Leben. Und so wie es aussieht, wird das auch noch eine ganze Weile so bleiben. Die Frage ist nur: Was macht die ganze Situation mit uns - immer auf Abstand bedacht? Wie halten wir das aus? Das fragen wir Jürgen Hoyer. Er ist Professor für Psychotherapie an der Technischen Universität Dresden.