Das Alkoholverbot ist grundsätzlich aufgehoben . Wird der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, tritt ab dem zweiten darauffolgenden Werktag das Alkoholverbot wieder mit unten aufgeführten Regeln in Kraft.

Die Ausgangsbeschränkungen sind grundsätzlich aufgehoben.



Wird der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, tritt ab dem zweiten darauffolgenden Werktag die Ausgangsbeschränkungen wieder mit unten aufgeführten Regeln in Kraft.



... zwischen 6 und 22 Uhr (gilt nur bei Inzidenz über 100)



In dieser Zeit darf die Wohnung nicht ohne triftigen Grund verlassen werden. Dazu zählt unter anderem: