Besuche müssen unter folgenden Voraussetzungen ermöglicht werden:*





genehmigtes Hygienekonzept

Festlegung der Anzahl der Besucher

Beschränkung des zeitlichen Umfangs des Besuches

Gewährleistung der Nachverfolgung der Besucher zur Bestimmung eventueller Infektionsketten



*Die Regeln sollen an das aktuelle und regionale Infektionsgeschehen angepasst sein und müssen in einem angemessenen Verhältnis zwischen dem Schutz der versorgten Personen und deren Persönlichkeits- und Freiheitsrechten stehen.



Das gilt in:





Alten- und Pflegeheimen

Krankenhäusern*

Rehakliniken

Wohngemeinschaften von Menschen mit Behinderungen

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe



* Inzwischen haben einige Krankenhäuser in Sachsen wieder Besuchsverbote erlassen. Bitte informieren Sie sich vorher direkt bei der jeweiligen Klinik.