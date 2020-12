Auch der "Nischel" in Chemnitz liegt in der Zone mit erweiterter Maskenpflicht und Alkoholverbot. Bildrechte: dpa

Nach den meisten Landkreisen hat auch die Stadt Chemnitz die Corona-Schutzmaßnahmen verschärft. Nach der neuen Allgemeinverfügung der Stadt ist in ausgewiesen Innenstadtbereichen das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ab Mittwoch von 6 bis 22 Uhr Pflicht. Außerdem ist der Verkauf von Alkohol ab 22 Uhr im gesamten Stadtgebiet außerhalb von Geschäften untersagt. Das betrifft auch Tankstellen. Konsumiert werden darf Alkohol generell nicht mehr in der Innenstadt, aber auch in Einkaufszentren und -passagen im weiteren Stadtgebiet.

Die Situation ist sehr ernst, auch die Chemnitzer Krankenhäuser kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. Deshalb ist es absolut notwendig, dass sich alle an die Regelungen halten und die Kontakte auf das Notwendigste reduzieren. Sven Schulze Oberbürgermeister von Chemnitz

Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen wie in den Landkreisen

In dem markierten Bereich der Chemnitzer Innenstadt gelten die erweiterte Maskenpflicht und ein Verbot, Alkohol in der Öffentlichkeit zu konsumieren. Bildrechte: Stadt Chemnitz Außerdem gelten ab 2. Dezember auch in Chemnitz wie in den meisten Landkreisen in Sachsen Ausgangsbeschränkungen. Das Verlassen von Haus oder Wohnung ohne triftigen Grund wird untersagt. Zu den triftigen Gründen gehören unter anderem Wege zu Schule und Kita, zur Arbeit und zum Arzt und in den Kleingarten. Auch hier sind Versammlungen sind bis maximal 200 Teilnehmern erlaubt.



Bereits in der vergangenen Woche hatte die Stadt Chemnitz angekündigt, die Einhaltung der Maskenpflicht und die Durchsetzung des Alkoholverbotes durch den Stadtordnungsdienst und weitere zuständige Behörden kontrollieren zu wollen. Die neue Allgemeinverfügung ist ab Mittwoch gültig.