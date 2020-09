In Sachsen wird es keine einheitlichen Regelungen für Weihnachtsmärkte in Zeiten der Corona-Pandemie geben. Wie Sachsens Sozialministerin Petra Köpping am Dienstag sagte, werde der Freistaat lediglich Empfehlungen aussprechen. Städte und Landkreise sollen demnach konkrete Maßnahmen wie eine Maskenpflicht mit den örtlichen Gesundheitsämtern vereinbaren.