Wird es in diesem Jahr in Sachsen Weihnachtsmärkte geben? Sachsens Staatskanzleichef Oliver Schenk schließt das auch nach dem Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder am Donnerstag nicht aus. "Das werden andere Märkte sein als wir sie bisher kennen", sagte er im Gespräch mit MDR SACHSEN.

Bund und Länder haben sich in der Runde für ein Verbot von Großveranstaltungen bis Ende des Jahres ausgesprochen. Schenk betont jedoch, größere Veranstaltungen seien möglich, "… wenn es Hygienekonzepte gibt, eine Nachverfolgung möglich ist und wenn das regionale Infektionsgeschehen es zulässt." Schenk verwies auf die vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen in Sachsen.

Schenk hatte in Vertretung von Ministerpräsident Michael Kretschmer an der Runde mit der Kanzlerin teilgenommen. Er begrüßte das Ergebnis, das sowohl gemeinsame bundesweite Regeln etwa bei Reisen in Risikogebiete vorsieht als auch individuelle Lösungen. So wird es keine einheitliche Teilnehmerbegrenzung bei Feiern im Familien- und Freundeskreis geben, die als Ursache für steigende Infektionszahlen gelten. In Sachsen sind Familienfeiern mit bis zu 100 Personen, Betriebs- und Vereinsfeiern mit bis zu 50 Personen erlaubt.