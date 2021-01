Die sächsische Landesregierung will einen Ausstiegsplan für die Corona-Einschränkungen erarbeiten. Das teilte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Donnerstag mit. Der Plan solle regeln, ab welchen Inzidenzen Schutzmaßnahmen gelockert werden können.

Zugleich erinnerte Köpping daran, dass sich Bund und Länder bei solchen Dingen absprechen wollen. Man habe sich zu einem relativ einheitlichen Vorgehen verständigt. Man müsse aber auch anschauen, wie unterschiedlich sich die Situation in den einzelnen Bundesländern entwickelt. Sachsen sei von Nachbarländern mit einem hohen Infektionsgeschehen umgeben. Deshalb müsse man hier anders diskutieren als in Schleswig-Holstein. Das Bundesland im Norden will ab Mitte Februar einen Stufenplan zur Lockerung in vier Etappen umsetzen.

Nach den am Donnerstag gemeldeten Neuinfektionen liegt Sachsen insgesamt bei einem 7-Tage-Inzidenzwert von 160 auf 100.000 Einwohner. Damit unterschreitet die Gesamtinzidenz den Wert von 200 am fünften Tag in Folge. Die Gesundheitsämter in Sachsen haben zudem 1.136 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind 216 weniger als am Donnerstag der vergangenen Woche.