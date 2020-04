In Sachsen sind inzwischen 18 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Damit stieg die Zahl der Toten binnen 24 Stunden um fünf. Alle von ihnen hatte das 74. Lebensjahr bereits erreicht, wie Gesundheitsministerin Petra Köpping erklärte. "Das ist eine Entwicklung, die uns Sorge macht".

Die Klinken des Freistaats haben derzeit noch ausreichende Kapazitäten, um Covid-19-Erkrankte zu behandeln. Der medizinische Vorstand des Uniklinikums, Christoph Josten, sagte, es gebe 450 freie Intensivbetten. In Leipzig würden derzeit elf Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, in Chemnitz 29. Für Dresden konnte der Mediziner keine genauen Zahlen nennen. Chemnitz sei derzeit ein "Hotspot" bei den Erkrankten, was mit der hohen Zahl der Infizierten im Raum Zwickau zusammenhänge.