Als Beispiele für Verstöße gegen das Infektionschutzgesetz nannte Wöller drei Fälle aus Dresden und Leipig. In Dresden habe am Mittwoch ein 30-jähriger Mann einen Polizisten angehustet und behauptet, er sei mit dem Corona-Virus infiziert. Außerdem schlug er um sich. In Leipzig wurden in einer Shisha-Bar vier Leute mit Drogen angetroffen. Zwei weitere hatten zu flüchten versucht, konnten aber gestellt werden. Sie müssten sich auch wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Außerdem musste die Polizei in Leipzig im Clara-Zetkin-Park eine größere Ansammlung von Menschen auflösen.