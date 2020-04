Die Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen haben seit Dienstag wieder deutlich zugenommen. Laut Innenminister wurden in Sachsen 71 Straftaten festgestellt, 14 mehr als am Vortag. Die Zahl der Ordnungswidrigkeiten nahm um 47 Fälle auf 93 zu. Als Beispiel nannte Wöller Ermittlungen gegen einen 39-Jährigen aus Radebeul und sechs weitere Personen. Der Reichsbürger habe in sozialen Medien zu einem Treffen auf dem Altmarkt in Dresden aufgerufen. Die anderen kamen dort dazu. In Leipzig habe die Polizei in Connewitz eine Ansammlung von zehn Menschen aufgelöst.