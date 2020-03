Sachsen verlängert die Ausgangsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise bis 20. April. Das hat das Kabinett in Dresden beschlossen, wie die Regierung nach der Sitzung mitteilte. Die Allgemeinverfügung wird dazu in eine Rechtsverordnung umgewandelt, wodurch eine größere Rechtssicherheit entstehen soll. Gesundheitsministerin Petra Köpping sagte, soziale Kontakte sollten weiterhin auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Zuletzt hatte es wiederholt Klagen gegen die Allgemeinverfügung des Freistaates gegeben. Diese galt seit dem 18. März und war vier Tage später vom Sozialministerium noch einmal ergänzt worden. Mit der Verfügung war unter anderem das Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund untersagt und auch der Besuch von Alten- und Pflegeheimen nicht mehr gestattet. Das gilt auch weiterhin. Lockerungen gebe es dagegen für Geburten- und Kinderstationen sowie Palliativstationen und Hospize. Dort seien Besuche in Absprache erlaubt. Bei Beerdigungen seien bis zu 15 Personen zugelassen.

Innenminister Roland Wöller kündigte einen Bußgeldkatalog an, mit dem Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz geahndet werden sollen. Er soll ab Mittwoch gelten. Das Verlassen der häuslichen Umgebung ohne triftigen Grund wird demnach künftig mit 150 Euro geahndet, zum Beispiel eine Wanderung eines Dresdner in der Sächsischen Schweiz. Beim Besuch eines Krankenhauses oder Pflegeheims drohen künftig 500 Euro Bußgeld. Wer Besucher in ein Heim lässt, muss 500 bis 1.000 Euro zahlen. Die Polizei könne bei Verstößen zudem sofort Verwarnungsgelder bis zu 55 Euro verhängen.