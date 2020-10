Reiseexpertin Claudia Neumerkel Bildrechte: privat

Eine konkrete Reisewarnung oder die Einstufung als Risikogebiet versteht sich in erster Linie als Gebot der Bundesregierung an die Bürger, nicht in die betroffene Region zu reisen. Sie stellt aber kein Verbot dar: weder an die Reisenden selbst noch an die Veranstalter. Das heißt, dass eine praktische Durchführung möglich ist.