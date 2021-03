In Sachsen hat es 2020 einen neuen Rekord beim Krankenstand gegeben. Das geht aus dem Gesundheitsbericht der Krankenkasse AOK Plus hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Demnach lag der Gesamtkrankenstand bei 5,8 Prozent. Das heißt, von den über 1,2 Millionen Versicherten waren 64.788 Personen mindestens einmal im vergangenen Jahr arbeitsunfähig. Das ist ein Plus von 0,2 Prozentpunkten im Vergleich zu 2019 und 0,4 Prozentpunkte mehr als der Bundesdurchschnitt im vergangenen Jahr.



Das Corona-Jahr habe keine gravierenden Auswirkungen auf den gesamten Krankenstand gehabt, erklärte Sprecherin Hannelore Strobel.