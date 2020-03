Turkish Airlines nimmt keine Passagier mehr an Bord, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren. Dazu zählt die Airline auch Deutschland-

Turkish Airlines nimmt keine Passagier mehr an Bord, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren. Dazu zählt die Airline auch Deutschland- Bildrechte: dpa

Dass die Reise zum Kilimandscharo ein Abenteuer wird, das war Felix Ihlenfeldt, Volker und Markus Gerstenberger im Vorfeld klar. Dass das eigentliche Abenteuer erst nach der Besteigung des höchsten Bergs Afrikas beginnt allerdings nicht. Die Leipziger wollte nach aufregenden Tagen in Tansania am Mittwoch die Heimreise antreten. Die Corona-Pandemie machte ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Die drei waren bereits am Flughafen, durften bei Turkish Airlines aber nicht mehr einchecken. Der Grund: Die Fluggesellschaft nimmt nur Passagiere an Bord, die mindestens 14 Tage außerhalb eines Risikogebiets waren - wozu sie Deutschland zählt. Da ihre Reise am 7. März in Deutschland begann, könnten sie ihnen frühstmöglich am Sonnabend die Rückreise über Istanbul anbieten. Allerdings fliegt die Airline ab Freitag keine deutschen Flughäfen mehr an.