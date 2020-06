In Sachsen sind Alten- und Pflegeheime von Sonnabend an verpflichtet, Besuche von Angehörigen trotz Corona-Pandemie zuzulassen. Im Rahmen eines Hygieneplans oder eines eigenständigen Konzepts seien dafür Regelungen zu erstellen, teilte das Sozialministerium in Dresden mit. Das Konzept müsse klare Bestimmungen zu Hygienemaßnahmen, zu Anzahl der Besucher, zum zeitlichen Umfang des Besuches und zur Nachverfolgung eventueller Infektionsketten beinhalten. Es ist bereits der zweite Lockerungsschritt für Senioreneinrichtungen. Seit dem 12. Mai dürfen Angehörige in Ausnahmefällen ihre Verwandten in den Einrichtungen unter strengen Hygieneregeln besuchen, sofern das Heim nicht unter Quarantäne steht.