Sachsen hat in den Sommerferien vom Trend zum Urlaub im eigenen Land profitiert. Nach Angaben der Tourismus Marketing Gesellschaft(TMGS) war die Sächsische Schweiz fast so gut gebucht wie im Vorjahr. Auch in der Region Elbland gebe es aktuell einen starken Zuwachs im Zuge der Weinlese. Weitere begehrte Regionen waren das Erzgebirge und das Vogtland, das Zittauer Gebirge und die Lausitzer Seen. Die Gäste haben dabei meist kurzfristig gebucht, in der Regel aber längere Aufenthalte, hieß es von der TMGS.