17.05.2020 | 18:08 Uhr Sachsen verlangt schärfere Regelungen für soziale Netzwerke

Hauptinhalt

Es gab sie schon länger: Fake News und sogenannte Social Boots in sozialen Netzwerken. Gerade in der Corona-Krise wird dort alles andere als sozial agiert. Sachsen verlangt ein härteres Vorgehen gegen Fake News im Netz und eine gesetzliche Regelung, die die Betreiber sozialer Netzwerke mehr in die Pflicht nimmt.