In Sachsen waren am Montag Hunderte Menschen an verschiedenen Orten auf der Straße, um gegen die staatlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zu protestieren. Nach Polizeiangaben nahmen in ganz Sachsen mehr als 850 Menschen an den "Spaziergängen" und Demonstrationen teil.

In Dresden kamen nach Angaben der Polizei 150 Menschen zusammen und liefen durch die Stadt. Weitere Demonstrationen gab es auch in Sebnitz, Bad Schandau und im Landkreis Meißen, wo etwa 180 Menschen in Großenhain und 150 in Meißen zusammenkamen.



Auch in der Oberlausitz gingen einige Menschen auf die Straße. So waren es in Löbau rund 50 Menschen, die teilweise ohne Mund-Nasen-Schutzmaske unterwegs waren. In Neugersdorf versammelten sich knapp 40 Menschen zu einem stillen Protest entlang der Hauptstraße. Dort wurde gegen die Einschränkungen der Grundrechte und unter anderem für die Öffnung der Pflegeheime demonstriert. In Zittau hieß es bei dem "Spaziergang" mit rund 60 Teilnehmern unter anderem, dass die "demokratisch gewählte Diktatur" Wirtschaft und Gesellschaft an die Wand fahren würde.