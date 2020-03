Die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie von Sachsen erlassene Allgemeinverfügung ist rechtmäßig. Das hat das Verwaltungsgericht Dresden am Montag in zwei Beschlüssen entschieden.

In einem Fall hatte eine Privatperson sich mit einem Eilantrag gegen die Ausgangsbeschränkungen gewehrt, um eine mit sechs Leuten angemeldete Demonstration durchführen zu können. Der Antragsteller argumentierte , dass das Grundrecht der Versammlungsfreiheit durch die Allgemeinverfügung beeinträchtigt sei. Er vertrat die Ansicht, dass diese Regelungen den Anforderungen an ein Versammlungsverbot nicht genügen. Darüber hinaus habe er selbst ausreichende Vorkehrungen zum Gesundheitsschutz der Demonstrationsteilnehmer getroffen.

Die Richter des Verwaltungsgerichts Dresden folgten der Argumentation des Antragstellers nicht. So könne der Anmelder nicht garantieren, dass am Demonstrationsort wirklich nur sechs Personen anwesend sein werden. Zudem seien die getroffenen behördlichen Maßnahmen von den Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes gedeckt. Die grundrechtlich geschützten Interessen des Antragstellers hätten in diesem Fall zurückzustehen.