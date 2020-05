Auch die Corona-Pandemie stelle die Rettungskräfte vor neue Herausforderungen. Knabe von der DLRG befürchtet, dass in der Saison mehr Menschen in Binnen- und Fließgewässern baden gehen, wenn kleinere Freibäder geschlossen bleiben, weil sie coronabedingte Hygieneauflagen nicht umsetzen können. Dabei rät die DLRG dringend vom Baden in Fließgewässern ab. "Die Strömung ist stärker als das, was man sieht", sagte Knabe. Er rät dazu, nur in bekannten Seen zu schwimmen. Im vergangenen Jahr starben laut DLRG 13 Menschen in Sachsen in Seen und Flüssen. Insgesamt gab es 17 Badetoten im Jahr 2019 im Freistaat.