Damit wird den Angaben zufolge ein Projekt zur Erforschung der Infektionsrate in der Bevölkerung unterstützt. Es besteht die Annahme, dass derzeit viele Corona-Fälle nicht in der Statistik erfasst sind, weil diese Infizierten entweder keine oder untypische Symptome hatten. Weil der tatsächlich infizierte Bevölkerungsanteil aber als Schlüsselparameter für die Prognose der weiteren Pandemie-Entwicklung gilt, wollen das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig (UFZ) und die Technische Universität Dresden flächendeckend das Abwasser untersuchen.