Die steigenden Corona-Fallzahlen waren am Freitag Thema bei einem Sondertreffen in der sächsischen Staatskanzlei. Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte nach dem Treffen, man habe die Situation weiter im Griff und bleibe beim derzeitigen Kurs. Allerdings müssten sich alle bemühen, damit dies auch so bliebe. Kretschmer warnte vor Reisen in Risikogebiete in den kommenden Herbsferien.