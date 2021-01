Sachsen hat seit Wochen die bundesweit höchste Inzidenz bei den Neuinfektionen. Deshalb gilt im Freistaat der laufende Lockdown mit seinen Ausgangs- und Bewegungseinschränkungen schon seit dem 14. Dezember und mindestens noch bis zum 7. Februar. Das ist länger als in allen anderen Bundesländern. Die von Kretschmer angesprochenen Mutationen des Coronavirus waren zuerst in Großbritannien und Südafrika aufgetreten.



Derzeit breitet sich vor allem die britische Variante im Verienigte Königreich und im benachbarten Irland sehr schnell aus. Nach Ansicht von Wissenschaftlern sind beide Mutationen deutlich ansteckender als die herkömmliche Variante. Das ist auch ein Grund, warum die Chef-Virologin des Leipziger Universitätsklinikums, Corinna Pietsch, erklärte, dass aus Sicht von Epidemiologen sogar ein kompletter Lockdown auch in der Wirtschaft eine richtige Maßnahme wäre. Auch in Deutschland wurden inzwischen erste Ansteckungen mit den Mutationen nachgewiesen, die britische Corona-Variante auch in einem Fall in Sachsen.